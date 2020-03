Oaxaca registra un paciente más con COVID-19

Dan de alta a los primeros dos casos registrados en la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de marzo de 2020.- El Sistema de Vigilancia Epidemiológica notificó un nuevo caso de COVID-19, por lo que ahora suman ocho pacientes detectados en la entidad.



Al respecto, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que el nuevo caso se trata de un hombre de 56 años de edad, oriundo de la región de Valles Centrales asociado a un caso de importación, atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien presenta un reporte clínico estable, por lo que se mantendrá en aislamiento y monitoreo médico en su domicilio bajo los lineamientos establecidos.



Casas Escamilla agregó que al corte del 26 de marzo del presente año, se han evaluado 70 notificaciones por asociación a este padecimiento, 38 pacientes se han descartado a través del análisis de muestras por laboratorio, y se tienen en estudio 24 pruebas más.



En este sentido, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) anunció que los dos primeros pacientes que comenzaron síntomas de COVID-19 en la entidad -el pasado 9 y 10 de marzo- se les dio de alta médica, al haber cumplido el aislamiento riguroso por 14 días según lo marca los protocolos Federales, y por registrar una evolución satisfactoria al encontrarse asintomáticos.



Subrayó que Oaxaca va dos semanas adelantada en la aplicación de acciones preventivas, con esto se espera, dijo, que la aparición de casos avance a una velocidad más lenta que en otros países, sin embargo, recalcó, “esto dependerá de la participación activa y comprometida de todas las familias”.



Casas Escamilla pidió a la población aplicar de manera correcta las acciones de Sana Distancia, ya que estas son las medidas sociales más importantes para reducir la frecuencia de contacto entre las personas, y así disminuir el riesgo en la propagación del virus; “entramos en la fase donde comenzarán a notificarse más casos, solo con la ayuda de todas y todos los oaxaqueños, se podrá ganar esta batalla”.



Finalmente, recordó a la ciudadanía sobre la importancia de tomar con seriedad el mantenerse en casa, ya que esta acción disminuirá el riesgo de contraer el virus, además de realizar por 30 segundos el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o utilizar la desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70%, cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo que debe ser desechado inmediatamente, así como mantener la distancia social de al menos un metro y medio de las demás personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario