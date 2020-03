Morat, en cuarentena; uno de ellos ya tiene coronavirus

Los integrantes del grupo colombiano Morat anunciaron este jueves que entraron en ‘cuarentena obligatoria’ después de que Juan Pablo Villamil, uno de sus integrantes, diera positivo por COVID-19 después de regresar de España.

Quién

Morat es una banda creada en 2015, está conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Martín y Simón Vargas, y tiene mucho éxito en España, donde estuvieron a comienzos de este mes preparando una gira prevista para comenzar el próximo 1 de agosto.

Por ahora las giras tendrán que esperar, pues la banda informó en un comunicado que ya estaban en “cuarentena preventiva” y pasarán a la “obligatoria” porque sospechan que los cuatro integrantes tienen el coronavirus.

“Amigos, estando en cuarentena preventiva por haber llegado de España, Villa se hizo la prueba porque presentaba síntomas y salió positivo para COVID-19”, señalan en el mensaje.

“Por haber estado estos 14 días juntos y tener algunos síntomas similares nos parece responsable asumir que todos tenemos el virus. Vamos a entrar en cuarentena obligatoria hasta que todo pase”.

“Por ahora, les adelantamos que estamos bien y vamos a estar contándoles cómo avanza todo. Hemos tenido síntomas muy leves”, agregaron en el comunicado.

Los integrantes de la banda asumieron su responsabilidad social al señalar que deben ser cuidadosos para no convertirse en “agentes de contagio”.

“Los queremos y les pedimos que se queden en casa y atiendan a lo que dicen las autoridades”, añaden en el comunicado que cierran con una revelación: “Vamos a seguir sacando música. Pendientes la próxima semana”.

