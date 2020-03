Maestros hacen fila para cobrar su quincena en Oaxaca

-No respetaron la sana distancia que recomiendan las autoridades sanitarias

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Un número considerable de maestros acudieron a la oficina de pagaduría, para cobrar las dos quincenas que se les pagarán, tal y como en su momento lo informó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), aunque aclaró que era preferible que la segunda quincena la cobraran el 30 de marzo.

Desde temprana hora llegaron los maestros para hacer fila y ser los primeros en cobrar, son cientos de profesores lo que llegaron y por consiguiente el tráfico en ese lugar es complicado, cabe hacer mención que a pesar de las recomendaciones de mantener la sana distancia, los mentores no la respetaron.

Desde el 20 de marzo se suspendieron las actividades escolares, debido a la contingencia que ha provocado la pandemia del Covid-19, las actividades están programas para reanudarse el lunes 20 de abril, sin embargo habrá que esperar cómo va avanzando la contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario