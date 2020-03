Instalan filtro sanitario en la caseta del Puente caracol

-El filtro estará de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Este viernes la jefatura de Salud de Tuxtepec instaló un filtro sanitario en la caseta del Puente caracol, con la finalidad de informar a los ciudadanos, sobre el coronavirus.

La finalidad del filtro es dar gel antibacterial, así como un folleto con toda la información necesaria de esta pandemia, y en caso de que alguien requiera que le tomen la temperatura, también cuentan con el equipo necesario.

En caso de que alguien tenga un síntoma, será enviado a las instancias de Salud apropiadas.

El filtro estará de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y estarán en el carril de los que ingresan al municipio, y aunque sólo están en el puente caracol en los próximos días podrían colocarse en otros puntos.

Actualmente en la región de la Cuenca del Papaloapan hay 3 casos sospechosos.

