Hay coordinación para evitar saqueos en Oaxaca: SSPO

-El Secretario de Seguridad Pública dijo que hay coordinación con los 570 municipios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública se está coordinando con los municipios y la guardia nacional, para evitar que halla robos y saqueos a tiendas departamentales y de autoservicio, informó el titular de la dependencia Ernesto Salcedo Rosales.

Señaló que la intención es que no se presenten actos de saqueo como el que se dio en Santa Cruz Xoxocotlán, en dónde se logró la detención de seis personas, esto gracias a la coordinación que tiene la Secretaría de Seguridad Pública con los municipios de las ocho regiones del estado.

Salcedo Rosales comentó que también han montado operativos para evitar robos y saqueos en sucursales bancarias, pues se han presentado intento de robos de cajeros automáticos en sucursales bancarias del centro histórico de la ciudad capital.

Cabe hacer mención que este jueves por la noche unidades de la policía estatal resguardaban tiendas departamentales y de autoservicio, además el funcionario estatal dijo que se tiene una presencia constante y se hacen rondines para evitar saqueos.

Asimismo hizo la recomendación a la población de que acaten las medidas de prevención que han dado a conocer las autoridades sanitarias, por ello afirmó se está realizando una labora de concientización a la ciudadanía, para que se mantengan aislados en sus casas y que salgan a menos que sea necesario.

