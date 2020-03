Emite DIF de Valle recomendaciones a ciudadanos, para mantenerse en sus hogares

-Dijo que se debe de tomar todas las medidas preventivas para no ser parte de las estadísticas.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- La presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya, recalcó la importancia de que las familias Vallenses deben quedarse dentro de sus viviendas y tomar con seriedad este asunto, para que su municipio no sea parte de la estadística en contar con personas que hayan contraído el COVID-19 y todo por no haber tomado las medidas preventivas y no atender las recomendaciones emitidas por el sector salud.

En lo que respecta a la instancia que preside, dijo que se están tomando acciones de apoyo sobre todo en las familias de muy escasos recursos y también en los adultos mayores, que son los más vulnerables en contraer este virus, por lo que añadió que se estarán enfocando en este sector para otorgar las ayudas para que puedan pasar sin problemas esta cuarentena.

Por otro lado elogió las estrategias que están realizando algunas comunidades que han empezado a cerrar sus accesos, para no permitir la entrada de personas foráneas y dijo que es una iniciativa que debe ser aplaudida, pues resaltó que cada pueblo debe tomar sus medida de prevención y que esta acción, podría prevenir que el coronavirus llegue hasta esos lugares.

Así mismo dio a conocer que el hospital comunitario no está capacitado para atender una pandemia y es por eso que reitera a la ciudadanía evite salir a lugares concurridos o espacios libres, ya que son más propensos a ser contagiados, así también indicó que el lugar más seguro para protegerse son sus hogares, por lo que espera que acaten estas recomendaciones por el bien de sus familias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario