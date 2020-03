Dependencias estatales, no suspenden servicios en la Cuenca

-Trabajan con poco personal y mediante citas, pero hasta el momento no han suspendido el servicio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras el decreto que emitió el gobierno del estado en torno al coronavirus, el Coordinador de atención regional de la Cuenca del Papaloapan Víctor Manuel Virgen Carrera, señaló todas las dependencias están trabajando, pero tomando en cuenta varias medidas.

En algunas de las dependencias como son registro civil y sevitra, están atendiendo con el personal mínimo y solo con citas vía internet, ya que tuvieron que disminuir los trámites para evitar que no haya aglomeración.

Y aunque las dependencias estatales no han cerrado, únicamente están laborando el personal que no está dentro de los más vulnerables, como son adultos mayores, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica-degenerativa.

El Coordinador, puntualizó que va a estar vigilando que los diversos municipios hagan caso a las diversas recomendaciones y así evitar que haya un gran número de casos de coronavirus en la región.

Además, estarán al pendiente de que en ningún municipio se realicen actividades en donde se concentre mucha gente.

