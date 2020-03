Congreso de Oaxaca, eleva a rango Constitucional programas de bienestar social

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La pelea interna entre los diputados de MORENA, la fracción del PT y mujeres Independientes, opacó la sesión extraordinaria del pasado miércoles, donde la LXIV Legislatura local aprobó con 38 votos, la reforma y adiciones al artículo 4 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de bienestar social.

Cabe señalar que las y los diputados locales, son los primeros de las 32 entidades en avalar dicho ordenamiento, para que todos los programas sociales del gobierno Federal estén garantizados en la carta magna.

El pasado 10 y 24 de marzo, la cámara de diputados y de senadores respectivamente, aprobaron dichos cambios que quedarán asentados en la carta magna.

En este sentido queda estipulado que el Estado, garantice la entrega de apoyos económicos a la población con alguna discapacidad, mayores de 68 años, becas para los estudiantes en condiciones de pobreza, además de brindar servicios de salud, a quienes no tienen seguridad social.

En su intervención la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del grupo parlamentario de MORENA, precisó luego del dictamen aprobado, que se logró un consenso con las demás fracciones parlamentarias, una reforma al artículo 4 constitucional que eleva a rango constitucional los programas de bienestar.

Precisó que esta acción respalda al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, mismo que ha sostenido que para que en México se pueda dar la cuarta transformación, primero los pobres.

