Cabildo Municipal se mantiene en unidad, privilegiando el bienestar de Santa Lucía del Camino

• El diálogo respetuoso, es la única vía para alcanzar acuerdos y dirimir diferencias. Hoy se fortalece la democracia: Dante Montaño.

• El Presidente Municipal, anuncia cambios en su gabinete y toma protesta a las nuevas y nuevos servidores públicos.

Santa Lucía del Camino, Oax. 27 de marzo de 2020.- En una muestra clara de unidad y anteponiendo el bienestar de Santa Lucía del Camino, este viernes se realizó de manera virtual, una Sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por el Presidente Municipal, Dante Montaño Montero, en la cual, realizó ajustes en su gabinete e hizo un llamado a las y los regidores a sumarse para continuar con el desarrollo que el municipio merece.

Con fundamento en el Artículo 43, fracción 19 de la Ley Orgánica Municipal, se aprobó que ocupará el cargo de Tesorera Municipal la C. Huga Lidia López; así también, la C. Concepción Jacqueline Santiago Pérez, ostentará el cargo de directora del DIF Municipal; como Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, se nombró a C. Mayra Celina Bautista Lucero.

Al frente de la Secretaría Municipal, estará el C. Edgar Lagunas Calvo; como Responsable de la Coordinación de Obras Públicas, tomó protesta el C. Víctor Efraín Alonso Martínez.

Montaño Montero indicó que el 1 de julio de 2018, los ciudadanos de Santa Lucía del Camino le brindaron la confianza para dirigir el rumbo del municipio, haciendo el compromiso de administrar el destino del pueblo hacia el progreso.

Agregó que a través del diálogo respetuoso, se superaron algunos desacuerdos naturales en la Administración Pública, por lo que agradeció el respaldo y compromiso de regidores, regidoras y síndicos.

“Esta administración antepone a cualquier interés particular, el interés del desarrollo de nuestro municipio. En unidad, continuamos dando lo mejor de nosotros para cumplir las responsabilidades administrativas conferidas. Que esta unidad nos permita alcanzar el progreso tan anhelado para los santalucenses”, sostuvo.

Dio a conocer que durante la contingencia sanitaria, el cabildo municipal continuará sesionando de manera virtual, de modo tal que todas y todos puedan expresar sus dudas respecto a la administración financiera del municipio, toda vez que los recursos públicos se han manejado con transparencia , y no se dejará lugar a dudas.

