Bad Bunny se viste de mujer en su nuevo video; no se escapa de las críticas

Bad Bunny, quien se declaró fanático de El Chavo del 8, volvió a hacerlo: rodeado de jóvenes y carteles con frases como “Ni una menos”, el cantante sorprendió este viernes al interpretar a una mujer independiente en el video musical de su canción “Yo perreo sola” para dar un mensaje sobre la equidad de género.

En este clip audiovisual, publicado menos de un mes después del lanzamiento de su más reciente disco YHLQMDLG, el puertorriqueño echó mano del título de ese trabajo para “hacer lo que le da la gana” y romper con los estereotipos y roles de género.

Todos los detalles, desde la letra hasta el decorado, pasando por las participantes en el video, tienen el claro mensaje de que las mujeres no necesitan de los hombres para hacer su vida independiente.

Con versos como “Te llama si te necesita, pero por ahora está solita” o “Que ningún baboso se le pegue”, la letra expresa la libertad que deben poder sentir las mujeres para salir a divertirse sin que sean juzgadas, piropeadas o incluso violentadas.

El video inicia con un niño, el mismo que aparece en “Si veo a tu mamá”, que se acerca a la televisión para ver el videoclip de “Yo perreo sola”, que empieza con Bad Bunny transformado en una mujer de pelo negro y corto y traje rojo que inspira poderío y fuerza.

Sin embargo, aunque se ha hablado del mensaje que Bad Bunny intenta dar vistiéndose de mujer, las críticas en redes sociales no han parado, puesto que no da crédito a Nesi, la cantante con quien hace dueto en “Yo perreo sola”, además de que tampoco aparece en todo el video.

En Twitter, varias usuarias han señalado que el cantante puertorriqueño prefirió salir como mujer a dejar que Nesi apareciera en el videoclip “en un rola -según- de empoderamiento femenino”.

También se le cuestionó al cantante que esté generando ganancias a través del movimiento feminista, pues las usuarias consideran que es “un oportunista” al tratar de unirse a la lucha de mujeres cuando otras de sus canciones tienen contenido machista.

En otra secuencia, el puertorriqueño interpreta a otra mujer -o incluso podría ser la misma- de larga melena que lleva un vestido con estampado tropical y se mueve de manera sugerente al ritmo de la música.

Cuando suena la estrofa, Bad Bunny aparece primero interpretándose a sí mismo subido encima de un auto blanco y rodeado de flores y bailarinas y después junto a una mujer rubia, que también él interpreta, en una habitación en la que se puede leer en letras de neón “Ni una menos” y “Las mujeres mandan”.

Al final del video, aparece en letras rojas sobre un fondo negro el mensaje “Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”. Tras la publicación del video, las redes sociales explotaron y muchos usuarios alabaron que Bad Bunny se manifieste claramente a favor del feminismo y del colectivo LGBT.

