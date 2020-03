Zócalo de Oaxaca luce vacío tras decreto de Murat

-Los restaurantes también se encuentran vacíos, en el zócalo sólo se ven unos puestos ambulantes y boleros

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El zócalo de la ciudad de Oaxaca luce prácticamente vacío, luego de que el gobernador Alejandro Murat publicara un decreto, en el que se ordena el cierre de cines, clubes, bares, antros y espacios públicos para evitar que haya concentración de personas.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo constatar que los restaurantes que se ubican en la zona están vacíos, sólo se puede apreciar a uno que otro comensal, además pocas personas caminan en el zócalo capitalino.

Quiénes se mantienen en el zócalo son algunos puestos ambulantes y un grupo de boleros, quienes van al día en sus ingresos y se les hace difícil sumarse a la cuarentena, pues en caso de hacerlo no tendrían ingresos para mantener a su familia.

Cabe mencionar que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez aprobó en sesión de cabildo respaldar el decreto que emitió el gobierno del estado, incluso se ha montado un operativo, en el que policías municipales piden a la población que no se concentren en espacios públicos y que de preferencia se mantengan en sus casas.

