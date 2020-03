Taxistas de Tuxtepec con ganancias de 50 pesos; piden a concesionarios que les bajen la cuenta

-En total son mil 300 taxistas, y por lo tanto la misma cantidad de familias que se mantienen del taxismo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Como una de las medidas que se le hicieron a los ciudadanos es la de no salir de sus hogares, los taxistas están sufriendo los estragos de estas recomendaciones y por lo tanto al no haber pasaje, es poca la ganancia que tienen, por lo que pidieron a los concesionarios que les bajen la cuenta que diariamente tienen que entregar.

El Presidente de la unión de chóferes 30 de noviembre Luis Alfonso Reyes, dijo que la mayoría de los concesionarios les piden una cuenta de 300 pesos, además de que tienen que juntar para la gasolina, lo que ha provocado que últimamente se lleven a sus hogares tan solo 50 pesos.

Aunque unos concesionarios ya le han bajado a la cuenta otros no, por lo que pidieron a los patrones que los apoyen, ya que son mil 300 taxis y por lo tanto, es el mismo número de familias que se mantienen del taxismo.

Señalaron que tienen que buscar pasaje por todo el centro, pero debido a que gran parte del comercio cierra temprano o de plano ya no abren, es poca la afluencia que hay en las calles.

Las corridas bajaron hasta en un 70%, por lo que en caso de que sus peticiones no se hagan escuchar, la próxima semana implementarían otras acciones y así presionar a los patrones, pero también a los 3 niveles de gobierno para que los apoyen.

