Solicita IEEPO a directores realizar proceso de selección de libros de texto de secundaria

Hasta el 3 de abril es el periodo de selección de los títulos que utilizarán en el próximo ciclo escolar 2020-2021

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de marzo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), solicita a las y los directores de las escuelas secundarias, en la modalidad de General, para Trabajadores, Técnicas y Comunitarias, a inscribirse y realizar el proceso de selección de títulos que se emplearán para el próximo ciclo escolar 2020-2021.

Como parte de la estrategia que impulsa el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, para que se planee en tiempo y forma la entrega de los libros y materiales que utilizarán los escolares y docentes en el siguiente año lectivo, se realiza este procedimiento del Sistema de Selección de Libros de Texto para el nivel Secundaria.

El jefe del Departamento de Libros de Texto y Materiales Educativos del IEEPO, Miguel Ángel Escobar Cano señaló que desde el pasado 20 de marzo y hasta el 3 de abril es el periodo de selección que realizarán las y los directores de las escuelas secundarias para elegir los títulos que emplearán el próximo año lectivo.

Explicó que el primer paso que las y los directores deben realizar es obtener el nombre de usuario y contraseña para ingresar a la plataforma en donde realizarán la selección de los títulos aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que consideren más apropiados para impartir su materia frente al grupo.

Detalló que para obtener el nombre del usuario deberán solicitarlo de dos formas: Vía telefónica, a los números 51 346 43 y 51 303 17, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o bien por correo electrónico a: selecció[email protected]

Escobar Cano indicó que una vez que ingresen a la plataforma https://secundaria.conaliteg.gob.mx/ podrán acceder al catálogo de libros de texto gratuitos de secundaria y realizar la selección correspondiente para primero, segundo y tercer grado, de las diversas modalidades.

Señaló que esta misma página se encuentra un tutorial para que las y los directores puedan conocer el procedimiento digital que deben realizar en este proceso.

