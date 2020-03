Protestan por no vender en calles ante pandemia del COVID-19 y exigen indemizaciones en Oaxaca





Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes de verbenas y ambulantes, protestaron por que les cancelaron los permisos de venta en las calles ante las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19 y exigen indemnizaciones.

Los inconformes fueron convocados a través de las redes sociales, para manifestarse en un parque de la zona del centro histórico, donde con pancartas, y consignas, algunos con cubrebocas exigieron la entrega de apoyos para enfrentar la crisis económica que ha empezado a generar la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Uno de los representantes Jorge Ballesteros Tamayo, reprobó que los ayuntamientos y el gobierno estatal, les haya cancelado los permisos de venta callejera y sus verbenas populares.

Dijo que han enviado varias cartas al gobierno estatal, pero no están contemplados en las medidas económicas por que la mayoría no pagan impuestos y los ofrecimientos del gobierno estatal, es reducción o bajas de ISR, del impuesto sobre nómina o del hospedaje.

Lamentaron que en la Cámara de Diputados federal y en el Senado se haya rechazado la propuesta de apoyo económico a los desempleados, que dejaran las medidas sanitarias por el COVID-19.

“Queremos un apoyo económico a cada familia por los días que durara esta cuaretena, ya sea con la dotación de un salario mínimo a cada uno, por día, o una beca, despensas o un préstamo a fondo pérdido”

Denunciaron que viven al día, y exigieron que si no se quiere dar el apoyo por persona que sea por familia verbenera.

Ballesteros Tamayo denunció que a medida que ha crecido las fases de contingencia, los cabildos municipales les han empezado a cerrar las puertas y a negar los permisos.

Primero fue el de la Villa de Etla, luego Zaachila, Zimatlan, Oaxaca, Miahuatlán, Santa Cruz Xoxocotlán donde se cancelo “El Martes de Brujas” y hasta el municipio de San José El progreso o Ocotlan donde ya no se llevaran acabo las plazitas españolas o donde tenian lugares de venta por el arribo de la semana santa y la cuaresma.

Dijo que cada familia dejo de obtener ganancias por ventas y ello los coloca en la indefension –“ y si no morimos por la Pandemia del Coronavirus, lo haremos de hambre”

Denunciaron que el gobierno los esta orillando adoptar medidas desesperadas, “no queremos delinquir”, así que lo que vamos a realizar será protestas callejeras para no dejara paso a los vehículos y a la gente que sale de la cuarentena a realizar la adquisición de víveres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario