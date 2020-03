Por el COVID-19, se declara Comisión de Salud en sesión permanente

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de marzo de 2020.- Debido a la contingencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) que se vive en todo el mundo, por lo que respecta a Oaxaca, la Comisión Permanente de Salud de la LXIV Legislatura del Congreso Local, se declaró en sesión permanente.

El presidente de la Comisión, el diputado Emilio Joaquín García Aguilar, explicó que esta decisión tiene la finalidad de mantenerse atentos a los requerimientos de la población, y coadyuvar desde el ámbito legislativo, con las autoridades sanitarias de los niveles federal y estatal.

De igual manera, los y las diputadas tendrán comunicación permanente con el titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca, para tener información veraz y oportuna sobre la evolución de la pandemia en la entidad, y así estar en condiciones de apoyar en cuanto se requiera.

Además, se encontrarán atentos a las inquietudes de la población, y de esa manera, fortalecer las actividades preventivas que ya se desarrollan por parte de las autoridades correspondientes.

Ante esta circunstancia, el legislador recomendó a la población en general acatar las indicaciones preventivas oficiales para evitar los contagios masivos, como vigilar los protocolos de prevención y reducción de riesgo de los grupos poblacionales vulnerables. “Solo aplicando estrictamente las medidas preventivas podemos salir de esta difícil situación, porque estar sanos, como habitar en sociedades sanas, es tarea de todos”, finalizó García Aguilar.

Los y las diputadas que integran la Comisión permanente de Salud, además de Emilio García Aguilar, son las congresistas Migdalia Espinosa Manuel, Aleida Tonelly Serrano Rosado, los diputados César Enrique Morales Niño y Gustavo Díaz Sánchez.

