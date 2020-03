Locatarios del mercado 20 de noviembre no acatarán decreto de Murat

-Aseguran que no pueden parar porque van al día y tienen empleados que dependen de ellos

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- “No podemos parar, vamos al día” fue lo que dijo uno de los locatarios del mercado 20 de Noviembre de la ciudad de Oaxaca, cuando se le preguntó si acatarían las medidas que manifestó el gobierno del estado en el decreto que publicó este miércoles.

Señalaron que también tienen empleados y deben cubrirles sus sueldos, sin embargo debido a las medidas que tomaron las autoridades, la afluencia de turistas ha disminuido de manera considerable, aunque el mercado aún tiene vida, pues es visitado por algunas personas, aunque en menor medida.

En los últimos días se ha registrado un incremento en el precio de algunos productos y que son materia prima para la elaboración del pan de yema principalmente, no obstante los locatarios del mercado 20 de Noviembre acordaron no subir los precios, para que de esta manera no se afecte la economía.

Uno de los productos que incrementó su precio es el huevo, pues anteriormente lo compraban en 50 pesos el cono a precio de mayoreo y en los últimos días su costo anda entre los ochenta y los cien pesos por cono.

Esta postura por parte de los locatarios del mercado 20 de noviembre, coincide con empresarios restauranteros, quiénes dijeron que no acatarán las disposiciones que dieron a conocer las autoridades estales y municipales.

