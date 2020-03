EU ofrece recompensa de 15 mdd por información que lleve al arresto de Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o procesamiento de algunos ciudadanos venezolanos, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, a quien Washington quiere lejos del poder.

“El Departamento ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información relacionada a Nicolás Maduro Moros”, dijo la cartera en un comunicado.

En un mensaje en Twitter, Mike Pompeo dijo que también ofrecerán recompensas a exfuncionarios del gobierno de Maduro “responsables del tráfico internacional de narcóticos”.

“Hoy, Estados Unidos anunció recompensas para llevar ante la justicia a los exfuncionarios del régimen de Maduro responsables del tráfico internacional de narcóticos. La gente de #Venezuela merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas”, escribió el secretario estadounidense.

Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

Estados Unidos anunció el jueves la inculpación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por “narcoterrorismo”, y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Maduro es acusado de “haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína”, declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia, al tiempo que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció por su parte la recompensa.

