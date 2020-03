Estados Unidos, supera a China e Italia en casos de COVID-19, informan Reuters y NYT

Estados Unidos, se ha convertido este jueves en el país más afectado por el nuevo coronavirus tras confirmarse 81 mil 378 casos positivos, informa la agencia Reuters y el diario New York Times.

sinembargo.mx



Previamente Estados Unidos se encontraba en el tercer lugar en términos de propagación del mortífero virus, después de China (81 mil 782 casos) e Italia (80 mil 539).

En la nación norteamericana fallecieron ya mil 070 personas a causa de la enfermedad. El estado más afectado por el brote sigue siendo Nueva York, donde la enfermedad acabó con la vida de 385 personas, mientras el total de los casos positivos ascendió a 37 mil 258.

Los países con más víctimas mortales son Italia (8 mil 165 muertes), España (4 mil 089), China continental (3 mil 287), Irán (2 mil 077) y Francia (1 mil 696).

Este jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de estímulo de dos billones de dólares con el objetivo de impulsar la economía del país en medio del brote de coronavirus.

El paquete prevé destinar 500 mil millones de dólares a las industrias más afectadas por la pandemia y una suma similar para realizar pagos directos de hasta 3 mil dólares a las familias estadounidenses. Asimismo, incluye 350 mil millones de dólares en préstamos para pequeños negocios, 250 mil millones de dólares de ayuda al desempleo y 75 mil millones de dólares para hospitales.

Entre tanto, la cifra de casos registrados de infección con el coronavirus a nivel mundial ha superado los 500 mil. Más de medio millón de casos de contagio se registran tan solo dos semanas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara 118 mil casos en 114 países y declarara que la propagación del virus alcanzó el nivel de pandemia. Actualmente, el covid-19 ya está presente en más de 170 naciones y se ha cobrado la vida de más de 23 mil personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario