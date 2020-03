Debido a que centros de Segalmex no pueden cerrar; toman medidas necesarias

-Los productores saben que no pueden acudir varios a entregar su grano

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El jefe de la unidad operativa número 26 del norte de Oaxaca de SEGALMEX, Bernardo Arturo Mortera Virgen, señaló que están tomando las medidas necesarias en las oficinas, pero también en los centros de acopio, ya que éstos no se pueden cerrar.

Señaló que actualmente están operando estos centros de acopio y los cuales no pueden cerrar, por lo tanto ya platicaron con los productores para darles a conocer las medidas de seguridad necesaria, entre las que destacan que no vayan muchos al mismo tiempo a dejar su grano.

Además de que ya se prohibieron las reuniones entre los productores, también se le pidió que al acudir a dejar su grano deben de tener una distancia adecuada, con el responsable de los centros de acopio.

Por el momento, no se prevé el cierre de estos centros de acopio ya que la mayoría está captando granos, y llevan unas 5 mil 700 toneladas de maíz captadas, y aunque algunos cerraron es por que dejaron de recibir maíz y frijol, pero esperan reubicarlos en otros puntos en donde apenas se va a cosechar.

Explicó que actualmente tienen 30 centros de acopio operando, y en caso de que se requieran más, van a abrirlos dependiendo la temporada de la cosecha en los diversos municipios.

Los productores que entregan su grano son entre 800 y mil por centro, y los cuales están en una base de datos de Bienestar, son productores reales y pequeños, que por muchos años han entregado su grano a los intermediarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario