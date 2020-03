Colapsarán bares y cantinas en Tuxtepec, tras decreto de Murat

-Los propietarios están molestos, debido a que en los últimos años han sido un sector muy afectado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el decreto del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, de que centros nocturnos, bares, cantinas deben de cerrar, la representantes de bares y cantinas adheridos a la CTM, Rosalba Ramírez Miravete, dijo que colapsarán estos establecimientos

Puntualizó que en Tuxtepec, la economía está colapsada, y este decreto viene a afectarlos más, además de que esto provocó la molestia de los propietarios de los dueños de bares y cantinas, quienes tienen que pagar renta y a los empleados.

Señaló que a pesar de este decreto, habrá gente que salga a trabajar debido a que viven al día, y aunque no especificó cuántos son los negocios que actualmente hay, aseguró que en los últimos años, han cerrado varios establecimientos, ante la inseguridad que se ha vivido en Tuxtepec en los últimos años.

“mientras tanto que comemos, ya pasó en Oaxaca están saqueando las tiendas, irá pasar esto aquí en Tuxtepec, se oye feo pero se van a ir a delinquir”, dijo.

Aseguró que no solo los bares están colapsados, si no todo el comercio, por lo que dijo que podrían pedir algún tipo de apoyo para este sector, ya que no han sido tomados en cuenta para recibir un subsidio, “e estos giros nunca hay subsidios, nunca ha habido apoyos para el giro de bares”, por lo tanto reiteró que insistirán en ser apoyados.

Así mismo, pidió al Presidente municipal Fernando Bautista Dávila, que los volteen a ver y los apoyen.

