80% DE INFECTADOS POR COVID-19 SOLO PRESENTARÁ UN CATARRO COMÚN

El doctor Yuri Alfonso Roldán Aragón, infectólogo del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” y docente de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), afirmó que el 80 por ciento de la población que se infectará por el Coronavirus se curará, mientras que el otro 20 por ciento sí presentará complicaciones severas que requerirán reposo y aislamiento.

uabjo.mx

Explicó que es una enfermedad respiratoria aguda que se trasmite principalmente por gotículas procedentes de la nariz o la boca, emitidas por una persona infectada cuanta tose o exhala. Así también cuanto éstas caen en los objetos, como celulares, llaves, computadoras u otros.

En entrevista para Radio Universidad, señaló que, a escala mundial, se han reportado casi 300 mil casos, extendiéndose este padecimiento en 167 países.

Sin embargo, comentó que “El 80 por ciento de las personas enfermas tendrán un padecimiento leve, como un catarro común que se va a resolver solito en un promedio de siete días, periodo en que deberán permanecer en sus casas”.

Así también aclaró que en caso de gripe o catarro no hay un tratamiento antiviral específico, pues solo se está recomendando que la población tome paracetamol para la fiebre y el dolor de cuerpo y cabeza, además de mantenerse hidratados y en reposo.

Por otra parte, hizo un llamado a enfrentar con seriedad la epidemia, “Es importante que la población tome conciencia porque no es un juego, acabamos de entrar a la fase dos, conocida como transmisión comunitaria que son contagios por transmisión local”.

Así también reiteró la recomendación de lavarse las manos constantemente y apegarse estrictamente a las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias para minimizar el riesgo, pues –aseveró- una sola persona puede llegar a contagiar a 150.

La enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 2 a 24 días, y se manifiesta principalmente por fiebre y tos, también puede haber dolor de cuerpo, cabeza y en algunos casos dificultad para respirar. Se acentúa en personas mayores de 60 años y quienes padecen alguna enfermedad crónica.

Aseguró que la epidemia tendrá una duración aproximada de 12 semanas y en el futuro será controlable, pues se prevé que la vacuna pueda llegar pronto a México.

Finalmente pidió que, quienes presenten síntomas sospechosos se comuniquen directamente a los hospitales para realizarse su evaluación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario