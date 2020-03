130 restaurantes de Oaxaca no cerrarán; piden apoyo a los 3 niveles de gobierno

-Conformaron el Colectivo Gastronómico de Oaxaca, y piden que no se cierren los locales y les permitan vender bebidas alcohólicas

-Las medidas económicas del gobierno del estado no son suficientes.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Al menos 130 restauranteros de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados no van a cerrar sus negocios debido a la pandemia y pidieron a los tres niveles de gobierno que haya verdaderos apoyos para el sector, pues las ventas han disminuido en mas de un 60 por ciento de los últimos días. Así lo informó Alejandro Ruíz quien liderea a este grupo que se ha denominado “Colectivo Gastronómico Oaxaca”.

Ruiz, reconocido chef pionero del festival gastronómico de Oaxaca, explicó en entrevista que las decisiones al vapor de cerrar los negocios, les va a pegar muy fuertemente a la economía local, que no va a soportar una parálisis de muchas semanas, por lo que piden al gobierno que no se cierren y que haya apoyos reales para este sector, uno de los mas importantes de Oaxaca.

Dijo que los restauranteros organizados en esta agrupación ya han tomado las medidas necesarias, como la disminución física de mesas en mas de un 50 por ciento, para que los comensales estén lo suficientemente separados, la disminución y rotación del personal, con el goce de sueldo correspondiente, para que haya menos riesgo de contagios y la limpieza permanente de sus establecimientos, pero no pueden cerrar porque no soportarían la crisis.

Indicó que ya con las medidas adoptadas, las ventas han disminuido hasta en un 60 por ciento, pero están haciendo todo lo posible por sobrevivir a la crisis, que lamentablemente no se tiene claro cuando va a terminar, por lo que urgieron al gobierno federal, estatal y municipal a que haya apoyos reales, pues los anunciados por el gobierno del estado no son suficientes.

Dijo que los apoyos deben estar en el ISR, IMSS, energía electrica y otros gastos fuertes que tiene el sector, para que se logre mantener la plantilla de trabajadores y superar la cuarentena.

Asimismo consideró que medidas tomadas al vapor como la suspensión de venta de bebidas alcohólicas no son buenas, pues mas del 50 por ciento del ingreso de un restaurante se deriva precisamente de la venta de estos productos y la suspensión de su venta, no ayuda en nada al control de la pandemia.

Indicó que la decisión que han tomado es que no van a cerrar a pesar de la instrucción de los gobiernos y que ya se están sumando a este movimiento restauranteros de la Costa y del Istmo, quienes también se encuentran preocupados por las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos días.

