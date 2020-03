Sube a siete los casos de coronavirus en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Los Servicios de Salud de Oaxaca confirmaron que subió a siete el número de casos positivos de Coronavirus en el estado y que hay 11 casos más como sospechosos.

De acuerdo al corte de este miércoles, tres personas más dieron positivo al virus COVID-19, por lo que ahora suman siete personas con este mal en la capital oaxaqueña.

Informaron que los tres nuevos casos se presentaron en una mujer de 62 años de edad, una de 21 y una menor de edad con solo 16 años, quienes se habrían contagiado a través de contacto.

Al respecto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa pidió a la ciudadanía a aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones, así mismo emitió un decreto en donde se toman medidas como el cierre de cines, bares, entre otros en la entidad.

Es de señalar que a nivel nacional son 475 casos confirmados de Coronavirus, así como mil 656 casos sospechosos y seis defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario