Saquean tienda Chedrahui en Xoxocotlan, detienen a 2 presuntos responsables

-Los probables responsables fueron puestos a disposición de la autoridad competente

Mario Romero

Xoxocotlan, Oaxaca.- Alrededor de las dos y media de la madrugada, un grupo de personas llegó a bordo de camionetas y motocicletas a la tienda Chedrahui, la mayoría de ellos llevaban el rostro cubierto e irrumpieron de manera violenta para saquear el negocio, llevándose principalmente pantallas, bocinas y diversos artículos electrónicos.

En cuestión de minutos llegaron elementos de la policía estatal y de la policía municipal y lograron la detención de varias personas, esta acción dijo la Secretaría de Seguridad Pública, se debió a la estrategia de seguridad y un plan operativo con las policías municipales y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, con el objetivo de garantizar la seguridad de estos establecimientos y evitar actos vandálicos.

El Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlan Alejandro López Jarquín, informó en una primera instancia que se habían detenido a seis personas, sin embargo más tarde las autoridades estatales emitieron un comunicado, en el que informan que fueron dos personas detenidas por estos actos vandálicos.

El documento manifiesta que los hechos fueron registrados por las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), y cuando el personal estaba monitoreando, se percataron del incidente e inmediatamente dieron aviso a la policía estatal, quiénes acudieron de inmediato al lugar y lograron la detención de estas dos personas.

Los probables responsables del robo y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de determinar lo que conforme a la ley, corresponda.

