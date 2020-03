¿Qué pasaría en México en caso de llegar a la Fase 3?

A pesar de que este martes la Secretaría de Salud decretó la Fase 2 del Covid-19, la mayor propagación del virus ocurriría hasta la Fase 3 cuando será difícil interrumpir la cadena de transmisión, afirmó la dependencia.

Explicó que en este escenario, que está caracterizado como epidémico, hay presencia de brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad. Por lo que los números de casos, a diferencia del escenario dos en el que los contagios son por centenas, se estimaría en miles.

“(En el escenario tres) Hay una propagación del virus más extensa, por lo que se hace aún más difícil interrumpir la cadena de transmisión. Mientras que en el escenario dos pueden presentarse centenas de casos”, detalló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Con la llegada de este último escenario los eventos masivos en espacios públicos cerrados y abiertos, como cines, estadios y plazas comerciales, quedarían suspendidos, al igual que las clases en todos los niveles educativos.

También habría suspensión de cualquier tipo de actividad en centros de trabajo que presenten brotes activos de la enfermedad, y se realizaría cuarentena generalizada.

