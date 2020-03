Protestan trabajadores de guarderías del ISSSTE, piden entrar en cuarentena por Covid-19



-Señalan que a pesar de las disposiciones gubernamentales, a ellos les pidieron seguir asistiendo a sus labores

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la guardería infantil número 22 del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca, se encuentran trabajando bajo protesta, toda vez que a ellos no los han incluido en las medidas de prevención por la contingencia del Covid-19, por ello decidieron manifestarse de esta manera a nivel nacional.

Señalaron que las autoridades educativas emitieron un comunicado en el que informaba de la suspensión de las actividades escolares, sin embargo a los trabajadores de estas instancias infantiles ignoran el por qué el ISSSTE no ha sido partícipe de esta disposición.

Además dijeron que el Sub Delegado de prestaciones del ISSSTE en Oaxaca Germán Ramírez, les notificó que a pesar de la contingencia, las actividades en las estancias no sería suspendido y que el personal tenía que presentarse a laborar en su horario habitual.

Asimismo indicaron que el documento no tenía ningún argumento por el cual no se suspendían las labores en las estancias infantiles del ISSSTE, por el momento sólo están atendiendo a diecisiete niños, que en su mayoría son hijos de personal administrativo.

Aclararon que entienden que este tipo de espacios brinda atención a derechohabientes del ISSSTE y de personas que laboran en instancias del nivel federal, sin embargo el riesgo de contagio es considerable y que por ello la SEP decidió suspender clases hasta el próximo 20 de abril.

Tan solo en esa estancia infantil atienden a más de 450 niños y actualmente llegan 17, el personal que labora en ese lugar es de 58 trabajadores de base, más personal eventual y trabajadores de una empresa privada que se encarga de las labores de aseo.

Al ser un lugar donde atienden a niños de hasta 4 años de edad, la institución cuenta con protocolos que de prevención, pues cuentan con gel antibacterial, jabón para lavarse las manos y cuentan con un filtro en la entrada, pues todo niño que llegue con algún síntoma de enfermedad respiratoria, es regresado a su casa para evitar contagios.

Finalmente dijeron que enviaron un documento a la Sub Delegación del ISSSTE en Oaxaca, para manifestar su inconformidad, sin embargo no han tenido respuesta a su petición.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario