Por el momento, comerciantes de Tuxtepec no deben cerrar: CANACO

-Sin embargo seguirán la instrucción del Gobierno del estado en cerrar bares, centros nocturnos y otros más

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anunció del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa de que envió un decreto para se cierren de espacios públicos como bares, centros nocturnos, discotecas, museos, gimnasios, cines, teatros, deportivos y centros recreativos, la Canaco en Tuxtepec, aseguró que en Tuxtepec estos lugares deben cerrar no así los pequeños comercios.

Jorge Osorio, presidente de la canaco, aseguró que se debe seguir el decretó y que por el momento los pequeños comerciantes del municipio no deben de cerrar, ya que hasta el momento no se ha instruido el cierre de éstos.

Puntualizó que hasta el momento no han recibido este comunicado, pero saben que los lugares que deben de cerrar son donde se aglomera la ciudadanía, sin embargo esto representa el desplome de sus ventas.

Aclaró que deben de dar a conocer de manera correcta a los comerciantes cuales serán los giros que deben de estar cerrados las 24 horas, y será hasta el 19 de abril que se valore si se continua así o se toman otras medidas.

El Director de comercio, Jimmy Santos señaló que están en una etapa de prevención por lo que destacó la importancia de seguir las recomendaciones y ellos, supervisarán que los comercios obedezcan las recomendaciones que emite el sector salud.

