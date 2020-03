Irrumpe CODEP instalaciones de ADO, exigía unidades para trasladarse a su lugar de origen

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de organizaciones sociales que se mantienen en plantón en la capital oaxaqueña, este miércoles llegaron a las puertas del encierro de autobuses ADO y SUR, para solicitar unidades de motor y ser trasladados a sus comunidades de origen.

La centena de manifestantes que portaban palos y machetes, arribaron a la puerta principal donde solicitaban al menos una veintena de unidades para ser regresados a sus comunidades sin embargo, ante el temor que tenían los trabajadores de dicha empresa, fue necesaria la presencia de la guardia nacional y de la policía estatal.

Luego de 5 horas en que los manifestantes irrumpieron en dichas oficinas y ante la presencia de los elementos de la guardia nacional, estos no lograron su objetivo, por lo que tuvieron que retirarse a bordo de las unidades del transporte urbano que horas antes habían secuestrado sobre la calle de Melchor Ocampo esquina con Guerrero, así mismo en camionetas particulares.

El grupo violento que se mantiene en la capital Oaxaqueña desde el pasado jueves 18 de marzo, a causado molestia a los capitalinos por los constantes cierres de calles y cruceros en la ciudad de Oaxaca.

Y pese a la contingencia que se mantiene en el estado y en el mundo entero toda vez que México ha entrado en fase 2 por el Coronavirus, los manifestantes continúan en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

