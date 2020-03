IMSS de Tuxtepec toma medidas por el coronavirus, derechohabientes se quejan

-Directivos se niegan a informar sobre el supuesto caso, que el personal da a conocer en redes sociales

-El ISSSTE también toma medidas de prevención

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que instancias de salud como es el ISSSTE y el IMSS de Tuxtepec no pueden dejar de laborar, porque son miles de derechohabientes los que atienden, están tomando las medidas de seguridad necesarias, como son el acceso restringido y algunos servicios los suspendieron, sin embargo algunos ciudadanos se quejan por estas medidas.

En el IMSS, colocan gel antibacterial a todo derechohabiente y personal que ingresa, pero también restringen el acceso y los que están citados a especialidades los tienen afuera, en donde improvisaron una sala de espera con unas carpas.

Esto ha provocado que, debido a las altas temperaturas, el lugar sea inapropiado para los que acuden a las consultas, en especial los enfermos que acuden a alguna especialidad y que en su mayoría son adultos mayores que están en un lugar pequeño sin dejar la distancia apropiada, lo que ha provocado varias quejas de los derechohabientes.

Además, los directivos se negaron a informar sobre el posible caso que ingresó este miércoles a la clínica, ya que fue a través de redes sociales que un trabajador lo dio a conocer.

Por su parte en el ISSSTE al ingresar le ponen gel antibacterial, también suspendieron los algunos trámites como son la reposición del carnet, la corrección de datos en el sistema, los cambios en la unidad médica, cambios de pólizas de seguro de pensionados, cambios en el banco de pensionados, así como descuentos indebidos.

