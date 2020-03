Falta de recursos, provoca retraso en obra federal de Agua Pescadito

-Señalan que el INPI no les da esperanza para culminar con este proyecto carretero a pesar de ter un avance del 90%.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Sergio Manuel Gregorio Presidente del Comité de Camino de la comunidad de San Rafael Agua Pescadito municipio de Valle Nacional, reconoció que existe un retraso en la obra de modernización de caminos en la parte alta de ese municipio y comentó que esta situación, se debe a que Finanzas no entregó a tiempo los recursos, por lo que la empresa encargada optó por dejar el proyecto a pesar de que ya tenía un avance del 90%.

Y es que este proyecto de poco más de 10 millones de pesos que consta de 2 kilómetros de asfalto y que une a las comunidades de Cerro Armadillo Grande con Agua Pescadito, ha sido una petición que durante muchos años han estado exigiendo para conectar a todas las comunidades de la parte de este municipio, sin embargo, ha sido un proyecto que en continuas ocasiones se ha cancelado y que en esta ocasión aseguran, que no permitirán que quede inconcluso.

A pesar de esta situación dijo que el INPI le ha negado el recurso faltante, argumentando que hubo mala administración, por lo que la empresa constructora aún no se ha hecho presente para terminar con esta obra y explicó que, a pesar de hacer presión ante esta instancia, aún no han tenido respuestas para darle continuidad al proyecto carretero, siendo que está programado para entregarlo el 31 de marzo.

Así mismo mencionó que existe preocupación entre los pueblos de la parte alta, ya que aseguró que aun faltan 10 kilómetros por modernizar para llegar hasta la comunidad de Arroyo Tortuga, sin embargo dijo que ya no hay recursos para los proyectos siguientes y espera que el INPI, pueda darle una resolución sobre este caso, ya que de lo contrario se tendría que esperar más tiempo para que esta franja de la parte alta, este totalmente pavimentada.

Por último comentó que esperan que de nueva cuenta el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza pueda intervenir en este asunto, pues señaló que gracias al Legislador del Distrito 01, se abrieron las puertas en las dependencias y se logró este proyecto, por lo que añadió que sería importante que de nueva cuenta el Diputado Federal, pudiera intervenir para lograr la meta.

