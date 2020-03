Exige OMS atacar el virus, pues cuarentena no es remedio total

Los países que han confinado a sus poblaciones para evitar la propagación del coronavirus necesitan usar el tiempo para encontrar y atacar el virus, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Pedirle a la gente que se quede en casa y detener el movimiento de la población es ganar tiempo y reducir la presión sobre los sistemas de salud. Por sí solas, estas medidas no acabarán las epidemias”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Llamamos a todos los países a usar este tiempo para atacar el virus”, destacó Tedros en una conferencia de prensa.

Los países necesitan expandir, capacitar y desplegar sus fuerzas de trabajo de atención médica y salud pública, así como implementar sistemas para encontrar cada caso sospechoso y aumentar las pruebas, agregó.

