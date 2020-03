Entra Oaxaca a fase 2, con 10 casos sospechosos de Covid-19

Redacción/TvBus

Oaxaca de Juárez, Oax.- En en el transcurso de 24 horas, y de forma simultánea a la transición de la fase 2 de contagio de Covid-19 en el país, la entidad oaxaqueña pasó de cero a 10 casos sospechosos de coronavirus de un día a otro.

El reporte diario emitido por la Secretaría de Salud de Oaxaca y los Servicios de Salude Oaxaca (SSO) detalló que a hasta este 24 de marzo se contaba con una decena de personas que están como sospechosas portadoras del virus y de quienes la prueba de laboratorio, sigue en análisis.

Las autoridades indicaron que se han practicado 46 pruebas, de las que cuatro son positivas y se localizan en la región de Valles Centrales; esta es la zona del estado más afectada hasta el momento y donde además se ubican a los 10 pacientes sospechosos.

De los cuatro casos positivos, un paciente adquirió el virus por contagio local, es decir, no viajó al extranjero, pero tuvo convivencia con una persona diagnosticada con Covid-19 en la ciudad de México.

Este martes, el gobierno del estado anunció la intensificación de medidas de prevención y contención para la propagación del virus, que en fase dos se extiende la forma de contagio de manera local.

Por tal motivo exhortó a la población a permanecer en casa para mantener sana a sus familias y evitar desenlaces trágicos en la entidad, donde desde el pasado 14 de marzo se confirmaron los primeros dos casos de personas portadoras de Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario