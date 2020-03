En Tuxtepec personal de la guardería del ISSSTE se manifiesta; exigen resguardarse

-No han dejado de laborar a pesar de su protesta

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al igual que en la capital del estado, los trabajadores de la guardería del ISSSTE en Tuxtepec, también se encuentran trabajando bajo protesta, ya que exigen resguardarse como parte de las medidas de prevención por la contingencia que se vive.

Los trabajadores colocaron pancartas en donde se leen mensajes como “queremos resguardarnos, no contagiarnos, también tenemos familia”, “Que caso tiene que mi familia esté aislada mientras yo la expongo a venir a trabajar”, para exigir a sus directivos que les permitan permanecer en sus hogares y así no poner en riesgo a su familia a y los menores que aún acuden a ésta.

A decir del personal, las están obligando a trabajar, sin que además les den el material necesario para hacerlo, por lo tanto están responsabilizando a las autoridades estatales y nacionales por la salud de sus familias.

Y es que a pesar de que el estado ya está en una fase 2, el personal sigue laborando, a pesar de que la tarde de este martes se manifestaron, no solo en la guardería de Tuxtepec, si no en la de la capital del estado.

En lo que respecta a la guardería del IMSS, en Tuxtepec, siguen laborando tomando en consideración las medidas necesarias tanto para el personal como para los mismos niños que ingresan, y que diariamente son valorados medicamente.

