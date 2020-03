Distanciamiento y aislamiento, la mejor medicina para Oaxaca y México: AMH

En conferencia de prensa, el Gobernador exhortó a las familias oaxaqueñas a redoblar acciones de prevención ante la propagación del coronavirus COVID-19 en el país



Murat Hinojosa anunció el inicio de la fase dos en Oaxaca, la cual contempla el cierre temporal de espacios de concentración de personas para evitar contagios

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de marzo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo un llamado a la sociedad oaxaqueña para redoblar las acciones de prevención, aislamiento y distanciamiento para evitar en lo posible la propagación del coronavirus COVID-19 en la entidad.



“Quiero ser claro y contundente, si queremos evitar la hospitalización, exhorto a todas las familias oaxaqueñas sigan las reglas con disciplina, es obligación de todos cuidar a nuestras familias, pero la prevención parte de la casa”, enfatizó el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado.



En conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el Mandatario Estatal informó el inicio de medidas como parte de la fase dos por esta pandemia, la cual contempla el cierre temporal de bares, centros nocturnos, discotecas, museos, cines, teatros, gimnasios, deportivos y centros recreativos, varios de ellos –dijo- ya se han cerrado como medida de prevención por parte del Gobierno del Estado.



Dijo que para garantizar la movilidad segura de las y los oaxaqueños, se logró un acuerdo con las y los concesionarios del transporte público para que realicen una limpieza exhaustiva en todas las unidades y se reduzca en un 50 % el número de pasajeros a bordo de los camiones, con el propósito de mantener “la sana distancia”.



Murat Hinojosa declaró que durante la pasada visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, se logró acordar con la Federación que los hospitales de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, así como el de Juchitán de Zaragoza -que en breve quedará concluido- estarán administrados por las Fuerzas Armadas para la atención de pacientes con COVID-19. Estos centros hospitalarios cuentan con una capacidad de 120 y 30 camas, respectivamente.



Adicionalmente, el Mandatario señaló que se agregarán los hospitales de Tlaxiaco y Tanivet, los cuales tendrán a disposición 30 camas cada uno. “Seremos el estado que tenga el equipamiento más nuevo y moderno en todo el país en cuatro hospitales”, puntualizó, en presencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla.



“Quiero hacer un reconocimiento a las y los miembros del sector Salud de Oaxaca que se están preparando para atender a las personas que en su momento podrían requerir de la atención médica especializada”, expresó.



Luego del anuncio a nivel nacional en el que México se encuentra en la fase dos sobre contagios comunitarios del virus, el Gobernador señaló que es fundamental que las y los oaxaqueños apliquen de manera categórica las indicaciones de: distanciamiento físico, aislamiento, y el reforzamiento de las medidas preventivas.



Por ello –dijo- es fundamental el lavado de manos con agua y jabón; evitar salir de casa si no hay motivo por el cual hacerlo; además de cuidar de los adultos mayores, personas con enfermedades crónico degenerativas, especialmente con diabetes, obesidad y aquellos que padecen de alta presión y con enfermedades respiratorias.



“No hay todavía medicamento que mitigue esta enfermedad, que puede terminar en muerte, es importante lavarse las manos, lavar y desinfectar todo lo que entre al hogar”, expresó.



Dijo que como parte de “Plan de Contingencia Gubernamental COVID-19”, las y los trabajadores del Gobierno del Estado se encuentran laborando desde sus hogares, excepto tareas sustantivas las cuales se realizan con las medidas necesarias de prevención. Además de ello, se inició el receso de clases, la cancelación de eventos masivos y otras acciones para mitigar el contagio.



En su oportunidad, el secretario de Salud del Estado y titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, informó que se realizó una compra de 10 mil pruebas rápidas para COVID-19 para quienes así lo requieran, además dijo que el único lugar certificado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la aplicación de los reactivos es el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO).



Finalmente, Casas Escamilla señaló que al corte epidemiológico de este martes 24 de marzo, Oaxaca continúa con el registro de cuatro casos confirmados, 32 negativos y 10 sospechosos.

