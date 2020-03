Diputados del PT, desaprueban suspensión de sesiones

-Señalan que la sesión de este miércoles fue una simulación

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo afirmó estar en desacuerdo con la suspensión de las sesiones en el congreso de Oaxaca, pues hay temas importantes, como el solicitar la adhesión de Oaxaca al INSABI, así lo manifestó el Diputado Local Cesar Morales Niño.

Mencionó que Oaxaca no ha podido ingresar al INSABI y acceder a sus recursos, porque tiene una deuda de nueve mil millones de pesos, por no haber realizado pagos a instituciones como el INFONAVIT o retener el ISR, además dijo que las bancadas de Morena y del PT pedirían al INSABI que se ingresara a Oaxaca ante la pandemia por el Covid-19. 2

El legislador dijo que existe una propuesta de generar un fondo de contingencia de 300 millones de pesos, lo cual representa un nuevo endeudamiento para la entidad y reiteró que esto no se puede permitir, cuando los recursos del INSABI se pueden utilizar.

Por esta situación era importante que no se suspendieran la sesiones, pues los diputados son los representantes del pueblo y no es justo que en esta situación se les abandone. 9.33-10.22

Morales Niño dijo que la sesión de este miércoles fue una simulación, por ello dijo que no se puede trabajar de esa manera y que no se pueden excusar en que por la contingencia del Covid-19, los diputados deben asistir a sesionar, en lugar de irse a esconder. 10.24-11.00

