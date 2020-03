Cumpliendo con los objetivos de la Red De Salud Intermunicipal, Yolanda Santos Montaño deja en alto al Municipio de San Jacinto Amilpas

Comunicado

San Jacinto Amilpas a 25 de Marzo de 2020.- La Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño de San Jacinto Amilpas, estuvo con varios Presidentes Municipales de Miahuatlán y Ejutla de Crespo cumpliendo con sus responsabilidades como Presidenta de la Red De Salud Intermunicipal.

Santos Montaño realizó la capacitación e instrucción acerca de las medidas necesarias que se deben realizar ante la contingencia que actualmente estamos viviendo Coronavirus Covid-19, de igual forma compartió experiencias, técnicas de información y difusión que pueden ayudar a todos los municipios.

En dicha reunión también estuvo el Director de Salud de la Jurisdicción Sanitaria N°1 Mario Rojas y el Presidente de San Sebastián Tutla Ezequiel Carlos Navarro Velasco quien tiene el cargo de vocal.

Durante la reunión varias autoridades de diversos poblados pertenecientes a la Región de Sierra Sur preguntaron y resolvieron sus dudas acerca del Covid-19, en ese mismo sentido se proyectaron vídeos para explicar técnicas de cuidado personal, grupal y Municipal con el objetivo que cada uno de los representantes lo transmita a su población y con esto se evite la propagación del virus.

Además Santos Montaño dió información sobre el objetivo de la Red de Salud Intermunicipal que es impulsar y fortalecer la participación de las autoridades municipales, y el sector social y privado en el desarrollo de Acciones de promoción de salud.

Parte de este trabajo es la gestión con los diferentes sectores en el ámbito Federal, Estatal y Municipal con el fin de obtener mayores recursos financieros, humanos y asesoría necesaria para el mejor desempeño de los Municipios para la aplicación de los programas de promoción de salud.

Está acción también permite crear lazos y acuerdos que ayuden a mejorar las políticas públicas en temas de salud, logrando el bienestar de todos los pobladores.

Cabe mencionar que en todo momento no hubo más de 50 personas, se respetó la sana distancia, se aplicó gel antibacterial y se evitó el contacto físico, recuerda que si te cuidas tu, nos cuidamos todos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario