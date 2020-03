Colonos de Santa Lucía del Camino bloquean calles, exigen terminación obras



Luis Jerónimo

Santa Lucía del Camino.- Habitantes de la colonia Guelatao del municipio de Santa Lucía del Camino, se manifestaron la mañana de este miércoles bloqueando calles en las inmediaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, para exigir al gobierno del estado que se termine la obra que se realiza en ese lugar.

Alberta Loyo Lavariega, habitante de esta colonia, señaló que desde hace un año ingresaron un oficio a la Secretaría de Finanzas para que se libere el recurso y se pueda terminar la obra en una de las calles, el recurso que se requiere para terminar los trabajos es de 15 millones y medio de pesos.

Por esta situación los colonos están molestos, sobre todo porque esas calles las utilizan los funcionarios como estacionamiento, cuando hay un evento en el Centro de Convenciones, por ello exigen el documento para que se autorice la reiniciación de la obra y señalaron que mientras esto no suceda, continuarán con su bloqueo.

El bloqueo lo hicieron con varios volteos que fueron secuestrados por los colonos, incluso dijeron que los choferes de las unidades no pueden hablar, porque los tienen en calidad de secuestrados y reafirmó que no retirarán las unidades hasta que no les entreguen el documento para reiniciar los trabajos.

La obra consiste en la pavimentación de las calles que están en las inmediaciones del Centro de Convenciones y con ello se beneficiará a unas quinientas familias que viven en esa zona de la región de valles centrales.

