Ciudadanía denuncia abuso de precios en canasta básica por más del 20% en la entidad

Redacción/TvBus

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de marzo de 2020.- La crisis sanitaria frente al Covid-19 y la necesidad de la población en abastecerse de los productos básicos para guardar la cuarentena, se ha convertido en motivo de abuso por parte de los proveedores en la entidad.

A pesar de la advertencia por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de sancionar por alza injustificada, la ciudadanía ha denunciado a través de redes sociales el encarecimiento de productos básicos como son huevo, azúcar y tortillas.

Ciudadanos de Santa Cruz Huatulco, uno de los puntos más afectados por la ausencia de turismo, evidenciaron el alza de precios durante tres días consecutivos.

Una bolsa de azúcar comprada por 18 pesos, se vendió en 22 pesos al día siguiente, lo que representa un aumento del 22 por ciento, del precio original.

El casillero de huevo, también pasó de 66 pesos, a 68 pesos, hasta alcanzar los 80 pesos al paso de tres días, es decir, por arriba del 20 por ciento.

Incluso, la pieza se llega a vender por 2.50 centavos en tiendas de Tuxtepec.

La Profeco dijo que, en el caso del precio del huevo, este producto tuvo un aumento no muy significativo durante enero y febrero, pero se trata de un incremento estacional, ya que en temporada de frío sube ligeramente su precio.

Para el caso de la tortilla, aseveró, no hay justificación para subir su precio y las empresas que así lo hagan serán sancionadas, hasta con el 100 por ciento del valor de las ventas.

La Profeco aseguró que el maíz no ha subido e incluso el transporte, que tiene influencia directa en el precio tampoco, incluso la gasolina tiene un precio más bajo.

“En el momento que se consiente un aumento injusto, otros productores seguirán el mal ejemplo, por lo que se hace un llamado a los consumidores para no comprar el producto donde hay abuso”, indicó en un comunicado.

El precio promedio del kilo de tortilla a nivel nacional es de $15.80 pesos el kilogramo en tortillerías, de acuerdo al monitoreo del programa “Quién es Quién en los Precios”.

Se hace un llamado a denunciar abusos a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y del correo electrónico [email protected]

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario