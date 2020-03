Carmen Salinas se disculpa por comentario racista sobre chinos

Por medio de una carta, Carmen Salinas hizo público su disculpa que le exigió la embajada China, luego de que hiciera un comentario racista sobre el pueblo del Lejano Oriente.

El Universal

La actriz hace unos días aseguró que el coronavirus Covid-19 fue un castigo que la vida le dio al pueblo chino porque ellos acostumbran a comerse a los perros.

“Eso es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la vida los castigó…”, comentó Salinas.

Ante esto el representante chino en México exigió a Salinas una disculpa pública, la cual hoy subió como carta, escrita a máquina y dirigida a la embajada y al pueblo oriental, a su cuenta de Twitter.

“Por este medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios puedan haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayuda palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón”.

Carmen Salinas en su carta aseguró que nunca tuvo la intención de dañar y que su arrepentimiento es sincero por lo que se compromete a no repetir la situación.

Ayer, la embajada de China emitió un comunicado en donde condenaron sus palabras que para ellos fueron ofensivas e incluso racistas y le pidieron enmendar su error.

“La Embajada de China en México toma nota de la reciente entrevista a la actriz Carmen Salinas, en la cual calumnió al pueblo chino diciendo que el coronavirus es un castigo por comer perritos y gatitos en China, incluso utilizó la palabra racista y discriminatoria de “chinito”. Su comentario nos estremeció; nos resultó absurdo y ofensivo. Lo condenamos…”, se puede leer.

Comentarios

