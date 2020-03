Aprueban en Oaxaca de Juárez suspensión temporal de bares, cantinas y salones de fiestas

-El Ayuntamiento de la ciudad aplica la medida como parte de las acciones emergentes para evitar la propagación del COVID-19 y cuidar la salud de la población.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 25 de marzo del 2020.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada este miércoles a través de videoconferencia, las y los concejales de Oaxaca de Juárez aprobaron por mayoría calificada un punto de acuerdo presentado por el Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, que establece la suspensión temporal de actividades en salones de fiesta, antros, cantinas, bares, centros nocturnos, cervecerías, mezcalerías, centros botaneros y similares establecidos en la capital del estado.

Esta medida de prevención sanitaria, que busca salvaguardar la salud de la población ante la pandemia de COVID-19, también contempla que en aquellos establecimientos catalogados como restaurante bar, restaurante con venta de cerveza solo con alimentos y/o afines, queda prohibida únicamente la venta de bebidas alcohólicas.

Además estipula que ambas restricciones aplicarán hasta el día 19 de abril de 2020, sin menoscabo de ampliar la suspensión y otras medidas necesarias en términos de las disposiciones que emitan el Gobierno Federal y el Ejecutivo del Estado en el ámbito de sus competencias para atender la presente contingencia sanitaria.

Al respecto, el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín especificó que esta medida es una disposición de carácter extraordinario para hacer frente a la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y por sus particularidades no debe ser considerada como la denominada “Ley Seca”.

El edil hizo además un reconocimiento público a hombres y mujeres que hacen frente a esta pandemia mundial y enfatizó que “este reconocimiento no sólo es para los inspectores que diariamente realizan su labor en las calles, sino que se extiende a hombres y mujeres que se desempeñan en temas de sanidad y en especial a nuestros policías”.

Durante el desarrollo de la sesión, Oswaldo García destacó que, en un acto de unidad entre pueblos hermanos, a través de un video, una carta y a nombre de las y los integrantes del Cabildo, ha enviado un mensaje de solidaridad para las y los alcaldes de las ciudades hermanadas con Oaxaca de Juárez, especialmente de Europa y Estados Unidos.

Entre los alcaldes a los que se envió este material se encuentran: Antequera en Málaga, España; Rueil Malaison, en los Altos de Sena, Francia; al alcalde de la comunidad Vallagarina, Italia; así como a los alcaldes de McAllen, Texas; Palo Alto y Coachella, California, en Estados Unidos; a la alcaldesa de Cantón de Paraíso Cártago, Costa Rica; de Santiago de los Caballeros, Guatemala; Santiago de los Caballeros de Mérida, Venezuela; así como al alcalde provincial de Arequipa, Perú, y la alcalde de Santa Cruz Colchagua, Chile.

Asimismo, el edil capitalino destacó que a partir de este miércoles 25 de marzo se dio inicio a una comunicación permanente con ciudades alrededor del mundo a invitación del Presidente del Consejo Rector del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano con sede en Barcelona España, Jorge Azcona.

“Desde allá nos han estado compartiendo medidas y protocolos respecto de su actuación ante esta pandemia de COVID-19, eso nos llena de gusto porque nosotros necesitamos de buenas prácticas y de la experiencia de otras ciudades que están pasando por situaciones o fases más críticas a la que se registra en nuestro país”, subrayó el munícipe de Oaxaca de Juárez.

En el desarrollo de los asuntos generales, el Síndico Hacendario Jorge Castro Campos hizo un reconocimiento a las y los ciudadanos de la capital que se han sumado a las medidas preventivas emitidas por las autoridades federales y municipales, y resaltó el compromiso de las y los capitalinos por evitar la propagación de esta pandemia en territorio de Oaxaca de Juárez y la zona metropolitana.

Por otra parte, las concejales, Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez y Luz María Soledad Canseco Vázquez invitaron a la ciudadanía a mantenerse informados en los canales oficiales del Ayuntamiento, así como fortalecer medidas de prevención en agencias y colonias de la capital a través de sus representantes vecinales.

En tanto, la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, expuso que a través de la regiduría que preside, el Consejo Temático de Salud Municipal, integrado por ciudadanos, ha hecho llegar a más personas las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19.

Por último, el concejal de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en vía Pública, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, informó que de manera coordinada se ha mantenido una relación estrecha con las y los comerciantes de los mercados de la capital y reiteró que estos espacios públicos permanecerán abiertos a la ciudadanía.

