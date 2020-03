AMLO pide a funcionarios bajarse 8% el sueldo para ahorros en salud

EL ECONOMISTA

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios públicos que se bajen 8 % el sueldo con el objetivo de generar ahorros y destinarlos al sector salud, en el marco de la emergencia epidemiológica causada por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con fuentes que estuvieron en la reunión, el plan de ahorro y ajuste de salario será diseñado por el secretario de Hacienda Arturo Herrera.

El mandatario mexicano indicó también, según las fuentes consultadas, que todos los programas de apoyo se prevé se destinen a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que dijo que se buscará que los programas de infraestructura no se detengan.

A la reunión con el presidente acudieron los secretarios de Energía, Rocío Nahle, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de salud, Jorge Alcocer; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, entre otros funcionarios.

