Afirma Gobernación que conflicto escolar en la Mina y el Sureste, lo resuelve el IEEPO

-Señaló que en Tuxtepec prevalece la paz social y que en estos conflictos, solo intervienen para establecer el dialogo y que no se salga de control afectando a terceros

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca. – El Director de Gobernación Miguel Herrera Ruiz, señaló que en el municipio de Tuxtepec prevalece un clima de paz y que los conflictos sociales que se han generado en algunas Instituciones educativas, como el de La Mina y del Sureste Primera Etapa, los resolverá el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Y es que explicó que hasta el momento ni la sección 22 ni la 59, han cedido por recuperar esta escuela, por lo que manifestó que a través de Gobernación y del Gobierno del Estado, se están buscando alternativas para que nadie salga afectado por la reclamación de esta escuela, que desde hace ya varios años ha estado en pugna por estos 2 sindicatos.

Pese a esta situación, dijo que la intervención de Gobernación es para que se establezca el diálogo y de manera pacífica sin llegar a los extremos, sin embargo, recalcó que si hay disposición de las 2 partes para poder llegar a un acuerdo y de esta manera, poder buscar una solución a la problemática interna que presenta el sistema educativo en esta municipio.

En lo que respecta a la escuela del Sureste, dijo que se está buscando la clave para esta institución, sin embargo, comentó que se está trabajando para que se pueda llegar a buenos términos y continuar con el ciclo escolar en ese lugar.

