800 personas podrían necesitar hospitalización por coronavirus en Oaxaca: Murat

El gobernador anunció medidas mas severas, como cierre de bares y discotecas y otros lugares públicos.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Un promedio de 800 personas podrían requerir de hospitalización en Oaxaca debido a la pandemia del Coronavirus, informó el Gobernador del Estado, Alejandro Murat, en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno en donde anunció medidas mas drásticas para prevenir la enfermedad.

El primer mandatario del estado dijo que la cifra que la Secretaría de Salud Federal, proporcionó al gobierno oaxaqueño que a nivel nacional se podría necesitar hospitalización para 10 mil personas, y en el caso de Oaxaca la cifra oscila los 800, aunque recalcó que puede variar dependiendo las medidas que se tomen para prevenir.

En ese sentido indicó que ya se han destinado 4 hospitales en la entidad que van a estar a cargo del Ejercito Mexicano para la atención de los pacientes, El Hospital del Niño y de la Madre, el Hospital de Juchitán, el de Tanivet y el de Tlaxiaco, los cuales contarían el equipo mas avanzado para atender la emergencia.

Actualmente de acuerdo con el último corte de los Servicios de Salud de Oaxaca, hay 4 casos confirmados en la entidad, 10 casos sospechosos y 32 casos que han dado negativo a las pruebas. Siendo la región de los valles Centrales la que concentra el mayor número, seguido por la Costa y el Papaloapan.

El Gobernador pidió a la población que no salga de sus casas si no es necesario y dijo que este miércoles, va a emitir un decreto en el que se dictarán mas medidas preventivas como el cierre de bares, discotecas y demás negocios de concentración masiva.



