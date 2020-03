Van 69 casos de sarampión en CDMX, 49 en Gustavo A. Madero

Los casos de sarampión existentes en la Ciudad de México ascendieron a 69, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

De dichos portadores, 10 cuentan con antecedente vacunal.

La alcaldía Gustavo A. Madero ha reportado 49 casos de los 69 existentes.

De acuerdo con la dependencia, la persona más joven en contraer la infección es una niña de cuatro meses de nacimiento, mientras que la más longeva es un hombre de 68 años de edad.

De los individuos contagiados con la infección, seis viven en el Estado de México, pero fueron reportados por la Ciudad de México.

Hasta el pasado 15 de marzo, la cifra de casos de sarampión en la capital del país se ubicaba en 16.

