Puerto Escondido afectado por la crisis del COVID-19

-Edil de Mixtepec Freddy Gil, dijo que confía en Dios y que él los ayudará.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, detalló que unos de los principales destinos de playa de la región de la Costa, Puerto Escondido, presenta afectaciones a causa de la pandemia del COVID-19, en su Fase 2 que azota al mundo.

Sin precisar el número de cancelaciones, ni el monto económico que esto conlleva, aceptó que esta pandemia a ahuyentado al turismo tanto nacional como extranjero, que gustan de las playas de este destino turístico.

Aseguró que su administración está tomando medidas preventivas y vigilando que los pocos turistas que acuden, cumplan con las recomendaciones emitidas por personal de salud.

Entre las acciones en coordinación con el estado que se realizan, está dijo la vigilancia en las playas, restaurantes y terminales turísticas.

Descartó que al momento, se este presentando algún caso en la jurisdicción.

Por último refirió que están pensando en un plan para que los contribuyentes, no se vean afectados en su economía.

