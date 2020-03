Por seguridad, asilo de Tuxtepec decide enviar a los adultos con su familia

-Sin embargo los que no tienen familiares se quedaron en el asilo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Luego de los rumores de que habían sacado a todos los adultos mayores que estaban recibiendo atención en el asilo “Celsa Aguirre”, la Encargada de éste Guadalupe Castillejos, señaló que como parte de las medidas de prevención optaron por llevarlos con sus familiares.

Explicó que para evitar que haya muchos adultos, decidieron llevarlos con sus familiares, sin embargo hubo casos en los que las familias de dos adultos, decidieron no aceptarlos y son los que están en el asilo.

En total son 12 los adultos que aún permanecen en el asilo y son los 10 que no tienen ningún familiar y los otros 2 que no recibieron sus familias.

Así mismo, puntualizó que se redujo el número de personas que trabajan en este espacio. Además de están tomando medidas como restringir el acceso a las visitas y el uso del gel antibacterial.

Sin embargo en caso de que tengan que implementar otras medidas estarían quedándose en el asilo, para no poner en riesgo la salud de los adultos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario