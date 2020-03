Por fase 2 de Covid-19, se blindan ayuntamientos de la cuenca

-Han suspendido eventos masivos, fiestas patronales, incluso han cerrado sus balnearios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Municipios de la cuenca del Papaloapan se han blindado para evitar que se presenten casos de Covid-19, luego de que el gobierno federal diera a conocer que el país ha entrado a la fase de la contingencia que afecta a todo el mundo.

En el caso de Valle Nacional han cerrado sus accesos carreteros, tal es el caso de San Cristobal La Vega, Paso Nuevo La Hamaca, San Rafael Agua Pescadito entre otras, incluso dicen que sólo podrán ingresar caminando y no en sus vehículos, todo esto lo acordaron en asambleas que llevaron a cabo en sus comunidades.

Otro municipio que están tomando este tipo de acciones es Santa María Jacatepec, en dónde han decidido suspender las actividades que tenían programadas como torneos deportivos, las fiestas patronales de “San Jorge”, así como talleres y cursos en tanto pase la contingencia.

En San José Chiltepec la autoridad municipal informó el cierre a los balnearios como San Isidro Naranjal, Los cocos, la Colonia Reforma, Peña Rubia, El Fortin, Fortino V. Pinacho y Las Margaritas.

Otro Municipio que también ha suspendido actividades masivas es San Miguel Soyaltepec, por acuerdo de cabildo se determinó suspender bailes populares, fiestas patronales y también anunciaron el cierre de ríos y balnearios, además piden al sector comercial, bares y cantinas que extremen las medidas de precaución.

