Plataforma Aula de Aprendizaje Digital, una opción del IEEPO en apoyo a estudiantes de educación básica

El Instituto promueve la tecnología digital como herramienta para docentes y estudiantes en este periodo de receso escolar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 24 de marzo de 2020. – Para desarrollar las habilidades tecnológicas y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica durante este periodo de receso escolar, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), tiene a disposición de las madres y padres de familia de las y los alumnos de los diferentes niveles educativos y modalidades, la plataforma Aula de Aprendizaje Digital “AAD” v2.0.

A través de la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, desde el apartado IEEPO al día, o a través del micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/recursos-digitales/ se puede acceder a esta herramienta de fácil uso, que se suma a la estrategia Aprende en Casa por Tv e Internet y que integra diferentes aplicaciones y permite consultar recursos didácticos multimedia y libros de texto, entre otros materiales que son de gran ayuda para las niñas, niños y adolescentes.

Por el receso escolar, se incluyó en la plataforma una propuesta de actividades diarias, las cuales deberán ser realizadas de manera autónoma por las y los estudiantes y en los casos requeridos en acompañamiento por cualquier miembro de la familia que esté a cargo del cuidado de ellos durante este periodo de contingencia.

Como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se han desarrollado y dispuesto de diferentes medidas para que las y los alumnos tengan una opción de aprendizaje durante la suspensión de actividades no solo a través de los televisores, sino también al alcance de las nuevas tecnologías de información.

La plataforma Aula de Aprendizaje Digital “AAD” v2.0, integra aplicaciones desarrolladas y recopiladas por el Instituto, así como recursos didácticos multimedia, objetos de aprendizaje, libros de texto y materiales de apoyo imprimibles, acordes con los planes de estudio de nivel primaria y secundaria.

En el marco de las diversas acciones establecidas por el Gobierno de México para contener y prevenir el contagio del COVID-19 a través del Acuerdo número 02/03/20 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, el Gobierno del Estado a través del IEEPO difunde estos contenidos.

Lo anterior, como un apoyo pedagógico para reforzar los conocimientos adquiridos durante el presente ciclo escolar 2019-2020 y continuar aprendiendo en casa.

Comentarios

