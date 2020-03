Pide Edil de Valle, no caer en pánico y mantener calma ante COVID-19 en su fase 2

-Dijo que hoy es momento de estar unidos y actuar con responsabilidad para mantener la calma y esperar que esta cuarentena pase sin afectar a la población.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y no caer en pánico por la situación de cuarentena que está viviendo el país, al haber entrado en la fase 2 de la epidemia del COVID- 19.

Dijo que el mejor método para contrarrestar el Coronavirus es la prevención y manteniendo la sana distancia, por lo que enfatizó que deben permanecer en sus hogares y atender las recomendaciones sanitarias.

Así mismo explicó que está en constante comunicación con sus autoridades auxiliares para que estén informando a sus pobladores de la situación que prevalece a causa de este virus, al igual confirmó que el cierre de los balnearios ha sido una buena opción que a pesar de representar perdidas económicas, también restringe la llegada de esta enfermedad a esta región, priorizando la seguridad de sus familias.

Dijo también que de ninguna manera se permitirá el abuso en algunas tiendas comerciales, de querer subir los precios a la canasta básica y explicó que en caso de que así sea, estos negocios serán sancionados, pues señaló que es momento de estar en unidad y actuar con responsabilidad ante esta situación que se está viviendo en la actualidad y no estar aprovechándose de la gente.

Finalmente exhortó Magaña García a los Vallenses de llevar con prudencia esta cuarentena y estar en constante comunicación con sus autoridades, además de acatar las recomendaciones del sector salud a través de los medios de comunicación para estar prevenidos y alertas ante cualquier emergencia, pero sin caer en el pánico que solo provocaría mayor crisis entre la ciudadanía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario