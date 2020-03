Multa de hasta mil pesos, para quien nade en río de Paso Nuevo la Hamaca

-Esta medida es para las personas que lleven a sus familiares a nadar a este rio, pues aseguran que se está buscando que el virus COVID-19 no llegue a este lugar.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que hace unos días la comunidad de Paso Nuevo La Hamaca, lanzara una orden de restricción para las personas que se metieran a nadar al rio San Cristóbal con el fin de evitar contaminar sus aguas por personas que porten el Coronavirus, fue hasta este lunes cuando se decidió una multa de hasta mil pesos a quien sea sorprendido llevando a sus familiares a nadar al rio, así lo dio a conocer Patricio Jarquín habitante de ese lugar.

Y es que esta medida se endureció luego de que los habitantes de San Cristóbal la Vega, anunciaran a través de un comunicado que cerraba sus puertas a los visitantes para evitar brotes del COVID-19, por lo que también las autoridades de Paso Nuevo reforzaron esta decisión de no permitir ingresos a las personas que no sean de la comunidad, ya que de hacerlo tendrían que quedarse en este lugar hasta pasar la cuarentena.

En lo que respecta a las medidas tomadas para los mismos habitantes, dijo que las personas pueden salir a comprar sus artículos de primera necesidad, pero no sin antes advertirles el riesgo que se corre afuera, así también explicó que solo se permite la entrada a proveedores de la canasta básica para evitar que exista un desabasto durante esta cuarentena, que podría causar pánico en la región.

Sin embargo ante esta decisión surgen otros problemas, como es el caso de las comunidades de Nuevo Centro, Montenegro y San Pedro Ozumacin que tienen que usar este acceso como paso obligado para dirigirse a otros lugares, por lo que informó que la carretera está libre para dirigirse a su destino, sin embargo no tienen permitido hacer paradas tanto en las comunidades de San Cristóbal como en la de Paso Nuevo, sino que pasarán de manera directa para llegar a sus comunidades, siendo una decisión que fue aprobada por los mismos habitantes de este lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario